Nu mai putem fi prizonierii crizei COVID, a declarat premierul britanic Boris Johnson

Britanicii nu mai pot continua sa fie "prizonierii acestei crize", a declarat marti premierului Regatului Unit al Marii Britanii, Boris Johnson, in timp ce contura planurile de relansare a economiei britanice, devastata de masurile de izolare luate in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. Potrivit lui Boris Johnson, in timp ce oamenii mai sunt pe buna dreptate ingrijorati in legatura cu viitoarea evolutie a epidemiei, guvernul trebuie sa contureze drumul ce trebuie urmat. "Pur si simplu nu mai putem continua sa fim prizonierii acestei crize", a spus el intr-un discurs sustinut…