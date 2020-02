Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: O eleva din Dabuleni a ajuns cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Noua copii au fost intoxicati intr-o scoala din Dabuleni dupa ce s-a folosit un dezinfectant in urma varicelei. Copiilor li se acorda primul ajutor la spitalul din Dabuleni. Potrivit primelor informatii oferite…

- Mai mulți elevi de la școala din comuna Daneți, județul Dolj, au fost dusi la dispensarul din localitate, dupa ce s-au simțit rau la școala in urma unei deratizari.Pana la aceasta ora la dispensar au ajuns 17 copii de la școala din comuna Daneți, cu suspiciune de intoxicație. Șeful…

- Premierul Ludovic Orban a fost desemnat, joi, de presedintele Klaus Iohannis, sa formeze un nou Guvern, mergandu-se pe varianta fortarii alegerilor anticipate. Astfel, premierul demis, in urma cu o zi, prin motiune de cenzura, cu un scor covarsitor, 261 de voturi, cele mai multe din istoria parlamentara,…

- Klaus Iohannis a transmis sambata un mesaj de condoleanțe președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dupa cutremurul violent de vineri seara, care a facut zeci de victime. Ultimul bilanț arata ca 22 de persoane au murit și peste 1.000 au fost ranite in urma seismului de 6,8 grade pe scara Richter care…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan declara, la Antena 3, ca in aprilie 2020 vor avea loc alegeri anticipate. Declarația lui Bogdan de luni vine dupa declarația lui Kelemen Hunor, care delarase pentru RFI: „Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara…

- Mama primarului Sibiului, Astrid Fodor, s-a stins din viața in Ajunul Craciunului, relateaza tribuna.ro. Fodor a ajuns primar, inițial interimar, apoi prin alegeri, la Sibiu, dupa ce Klaus Iohannis a caștigat, in 2014, alegerile prezidențiale. De altfel, cei doi sunt extrem de apropiați. Nu este…

- "Lasati-ma cu povesti din astea. A sunat acolo in Parlament un clopotel si acum ne da lectii", a declarat Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Liderul PLUS, Dacian Ciolos, i-a cerut, miercuri, presedintelui, printr-un mesaj publicat pe Facebook, declansarea rapida a alegerilor anticipate „pentru a evita…

- Craioveanul Alex Marinoiu a fost arestat in India in februarie 2017, dupa ce procurorii l-au acuzat ca ar face parte dintr-o grupare specializata in infractiuni informatice, potrivit adevarul.ro.Barbatul spune ca a ajuns in India ca turist si ca nu are legatura cu acest caz „Nu cer decat sa…