- Un tanar in varsta de 23 de ani a fost depistat de polițiștii Sectiei 1 Urbana Timișoara dupa ce a furat o poșeta din interiorul unui autoturism staționat in parcarea unui magazin de pe strada Simion Barnuțiu din Timișoara. Furtul a fost observat de agenții de paza. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate.…

- O familie de ucraineni, care a fugit din calea razboiului pornit de Rusia in tara lor, a facut sesizare poliție, dupa ce oamenii au observat ca le-au disparut, din mașina parcata in centrul Timișoarei, peste 50.000 mii de euro, dar și alte bunuri. ”La data de 21 martie a.c., la nivelul Sectiei 1 Urbana…

- O familie de refugiati ucraineni a facut sesizare la o sectie de poliție din Timisoara, dupa ce au observat ca le-au disparut, din mașina parcata in centrul Timișoarei, peste 50.000 și mai multe bunuri, informeaza Opiniatimisoarei . „La data de 21 martie a.c., la nivelul Secției 1 Urbana Timișoara a…

- Un barbat din localitatea Suplai s-a ales cu dosar penal, dupa ce a furat o drujba din gospodaria unui barbat din Zagra. Prejudiciul a fost recuperat. In urma cercetarilor și investigațiilor efectuate, miercuri, intr-un dosar de furt calificat, polițiștii din Zagra au identificat un barbat de 36 de…

- Polițiștii de la IPJ Timiș atrag atenția sa nu lasati la vedere, in interiorul masinii, diferite bunuri de valoare, cum ar fi dispozitive antiradar, sisteme GPS, genti, borsete, telefoane, laptopuri, chiar daca lipsiți pentru scurt timp. „In primele doua luni ale anului curent, la nivelul județului…

- Ieri, 15 ianuarie 2022, polițiștii din Zlatna au identificat și reținut doi tineri, de 16 și 19 ani, din Oraștie, județul Hunedoara, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. In sarcina acestora s-a reținut faptul ca, in seara zilei de 14 ianuarie 2022, impreuna cu…

- La data de 4 ianuarie, polițiștii Secției 1 Urbana Timișoara au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca, in cursul serii, in intervalul orar 21:30 – 22:30, autor necunoscut ar fi sustras, dintr-un autoturism parcat pe strada Gheorghe Dima, un rucsac, care conținea un laptop, o arma letala,…

- Pe 3 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Rucar, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat, și au reținut un barbat de 35 de ani, din Stoenești. Din cercetari, s-a…