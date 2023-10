Doi barbati din judetul Olt cercetati pentru infractiuni rutiere

La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 19:15, politistii Sectiei de Poltie Rurala Nr. 4 Coteana, in timp ce desfasurau activitati specifice pe strada Ion Onea, din comuna Coteana, judetul Olt, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat, in varsta de 55… [citeste mai departe]