Nu este un love note, este noua piesa Sunnery James & Ryan Marciano feat. Hannah Ellis – ‘WHAT IF’

- Interpreta Dara, in colaborare cu Tosh, au lansat melodia – „Spaghetti”. „Mi-am dorit de foarte mult timp sa fac un feat cu Tosh. Uite și ziua. Dați volumul tare și urcați in trip-ul nostru” – a dezvaluit Dara, pe Facebook. De asemenea, artistul Tosh a spus ca e primul track din album, informeaza oficial.md.…

- DJ-ul turc Ilkan Gunuc lanseaza piesa The Way I Are, un remake dupa celebra piesa cu același nume, lansata in urma cu 11 ani de Timbaland și Keri Hilson, ascultata de sute de milioane de oameni din toata lumea. Ilkan și-a pus amprenta asupra melodiei și vine cu o varianta dance, cu influențe arabești.…

- Cezar Guna revine cu o noua piesa in colaborare cu REALM care se numește “GATTI”, compusa de Cezar Guna și REALM și produsa de REALM. “GATTI” este o combinație perfecta intre beat-urile trap ale lui REALM, pline de energie și jucaușe și vocea extraordinara a lui Cezar Guna. Inca de la lansare, piesa…

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Gino Manzotti & Maxx iși surprind fanii cu un nou sound și cu o piesa care, cu siguranța, va fi ascultata pe repeat. Matado e melodia care prelungește vara, aduce energie și un vibe care te duce imediat cu gandul la party și te invita la dans. Piesa a fost compusa de Alex Pelin, scrisa de Maria Voiculescu,…

- Una dintre mesele de sah din fosta colectie Nicolae Ceausescu este scoasa la vanzare in cadrul Licitatiei de Design de Interior din 1 octombrie la un pret de pornire de 350 de euro, anunta Artmark. Masa de sah este una de dimensiuni monumentale, folosita de Nicolae Ceausescu in timpul dialogurilor…

- Carla’s Dreams revin cu un nou single care se numește ”Scara 2, etajul 7” și care a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams, Sebastian Barac, Marcel Botezan, cu care artiștii au mai colaborat pentru ”Secrete” și “Cum ne noi”. Videoclipul a fost regizat de Roman Burlaca și filmat de Evgheniy Dedkov,…