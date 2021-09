NU este recomandată vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12-15 ani Copiii sanatoși cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani nu au nevoie de vaccin impotriva Covid-19, a subliniat o comisie pentru vaccinuri din Marea Britanie. „Marja beneficiului este considerata prea mica pentru a sprijini vaccinarea universala a copiilor sanatoși de 12-15 ani in acest moment”, au declarat reprezentanții Comitetului mixt pentru vaccinare și imunizare(JCVI) […] The post NU este recomandata vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12-15 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

