- Ministerul Mediului a anunțat ca, in noaptea de sambata spre duminica, au fost inregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țara. „In cursul nopții de 24/25 octombrie (aproximativ intre orele 20.00 și 24.00) concentrațiile poluanților monitorizați in…

- Concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara, in noaptea de sambata spre duminica, iar factorii meteo au influentat dispersia acestora fata de zilele precedente,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri. "In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la Periș, la batalurile fostei ferme de porci. Focul se intinde pe 10 hectare, iar mai multe autospeciale incearca stingerea acestuia. „Incendiu de vegetație in Periș, la batalurile fostei ferme de porci, intervenim cu 10 autospeciale de stingere. Incendiul se manifesta…