Nu e film! Soția unui pompier din Arad a incendiat casele vecinilor ca să-și vadă soțul la muncă O femeie de 37 de ani din județul Arad, soție de pompier, a dat foc caselor vecinilor sai. Potrivit autoritaților, femeia a provocat cinci incendii in perioada iulie – noiembrie 2023. Flacarile au mistuit mai multe imobile de pe strada Crișului din localitatea Sebiș. Mai mulți oameni și-au pierdut, astfel, agoniseala de-o viața. „In urma acestor incidente, au fost cauzate pagube materiale in valoare totala de aproximativ 200.000 de lei. In toate cauzele au fost intocmite dosare penale pentru distrugere și distrugere din culpa. In urma investigațiilor efectuate de polițiștii orașului Sebiș, s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

