- Principalul cotidian sud-african, „Sunday Times”, relateaza ca autoritațile sud-africane incearca sa convinga Kremlinul sa renunțe la ideea ca președintele Vladimir Putin sa participe la summitul BRICS care va avea loc in Africa de Sud in aceasta vara.Motivul este mandatul de arestare emis pe numele…

- Secretarul de presa al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat ca Kremlinul a primit o invitație ca Vladimir Putin sa participe la summitul statelor membre BRICS, care va avea loc in luna august in Africa de Sud."In ceea ce privește invitațiile la summitul BRICS, da, intr-adevar, acestea…

- Kremlinul a declarat luni ca președintele Vladimir Putin va decide daca va participa sau nu la conferința BRICS, care va avea loc in Africa de Sud in luna august, in apropiere de data evenimentului, informeaza Reuters.Intrebat la un briefing obișnuit daca Putin va participa la conferința BRICS, purtatorul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu a decis inca daca se va deplasa la summitul economic BRICS, prevazut sa aiba loc in luna august in Africa de Sud, a informat vineri Kremlinul, citat de EFE.

- Vladimir Putin ramane pe lista invitaților unui summit BRICS care urmeaza sa aiba loc in Africa de Sud, la jumatatea lunii august, in ciuda mandatului de arestare emis pe numele lui de Curtea Penala Internaționala, a anunțat ministrul de Externe al statului african, Naledi Pandor.

- Vladimir Putin pare sa se confrunte cu anumite probleme de sanatate. Președintele Rusiei a fost surprins șchiopatand in timpul vizitei sale surpriza in Crimeea, la doar o zi dupa ce a fost emis mandatul de arestare pentru crime de razboi pe numele sau. Cum arata acum liderul de la Kremlin. Probleme…

- Diplomatia rusa a denuntat vineri deciziile "lipsite de sens" si "insignifiante" ale Curtii Penale Internationale (CPI) dupa anuntul privind emiterea unui mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru crima de razboi, relateaza France Presse.