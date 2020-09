“Nu accept ce se întâmplă”: Marius Șumudică e la un pas să plece de la turci Antrenorul echipei turce Gaziantep FK, Marius Sumudica, a debutat in actuala stagiune cu un eșec pe terenul lui Galatasaray: scor 1-3. Șumudica declara ca este total nemultumit de faptul ca nu are un lot suficient de numeros si ca nu i s-au adus jucatorii doriti. El da vina pentru acest lucru pe conducerea clubului, cu care recunoaște ca este certat, și nu exclude ca acest fapt sa duca la demiterea sa in cel mai scurt timp. “Eu am doar noua straini in lot, in conditiile in care putem avea 14. Am antrenamente cu 16-17 jucatori. Am vrut sa fac un 10 contra 10 sau 10 contra 8 si practic n-am avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

