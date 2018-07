Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…

- Britanicii sunt chiar "tampiti" daca cred ca Rusia a comis un nou atac cu agent neurotoxic in Anglia in plina desfasurare a Cupei Mondiale de Fotbal, a scris Ambasada Rusiei in Olanda joi pe social media, noteaza Reuters. Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica…

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a iesit din spitalul de la Salisbury, in sud-esrul Angliei, in care a primit ingrijiri de la 4 martie, a anuntat vineri serviciul public de sanatate NHS England, relateaza AFP. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte…

- Republica Ceha a efectuat anul trecut un experiment cu agentul neurotoxic Noviciok, care a fost folosit pentru otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, a declarat joi seara presedintele ceh Milos Zeman, relateaza dpa. "Cantitatea de otrava produsa…

- Serghei Skripal, 66 de ani, si fiica sa Iulia, 33 de ani, au fost gasiti in stare de inconstienta pe o banca din orasul Salisbury, in ziua de 4 martie, si s-au aflat in stare critica mai multe saptamani.Guvernul britanic a acuzat Rusia ca se afla in spatele otravirii celor doi, insa Moscova…

- Femeia in varsta de 33 de ani a fost externata luni din spitalul din Salisbury si dusa intr-o locatie sigura. Iulia sustine ca a fost tratata "cu o experienta clinica evidenta si cu multa bunatate" in Marea Britanie. Prin intermediul unui comunicat transmis de politia britanica, Iulia Skripal…

- Iulia Skripal a respins o propunere de ajutor consular din partea Rusiei, dupa otravirea sa cu un agent neurotoxic la inceputul lunii martie in Anglia, impreuna cu tatal sau, Serghei Skripal, fost agent dublu rus, a indicat miercuri Ministerul britanic de Externe, citat de AFP. ''Noi i-am…

