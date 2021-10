Novavax a depus cerere pentru autorizarea vaccinului său pentru Covid-19 în Marea Britanie Cererea se bazeaza pe datele dintr-un studiu in faza avansata care a implicat 15.000 de voluntari din Marea Britanie, potrivit carora vaccinul experimental a avut o eficacitate de 96,4% impotriva tulpinii originale de coronavirus. Solicitarea include, de asemenea, date dintr-un studiu in faza avansata cu 30.000 de persoane participante, in Statele Unite si Mexic, care arata ca vaccinul, NVX-CoV2373, a demonstrat o protectie de 100% impotriva formelor moderate si severe de boala si o eficacitate generala de 90,4%. Regatul Unit a administrat pana acum suficiente doze de vaccin pentru a vaccina complet… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

