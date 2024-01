Compania rusa a afirmat ca incendiul a fost provocat de ”o actiune externa. Novatek, care este si al doilea mare producator de gaze din Rusia, a spus ca a oprit operatiunile de la terminalul Ust-Luga in urma incidentului, in timp ce oficialii locali au vorbit despre producerea unor ”explozii” la acesta. Uriasul complex Ust-Luga, situat in Golful Finlandei, la aproximativ 170 km (110 mile) vest de Sankt Petersburg, este folosit pentru a transporta produse petroliere si gaze pe pietele internationale. Acesta proceseaza condens de gaz stabil in nafta usoara si grea, combustibil pentru avioane, pacura…