Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat pentru al doilea an consecutiv turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.527.250 de euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, pe tunisianca Ons Jabeur, in finala disputata duminica la Foro Italico.…

- Gabriela Lee (fosta Talaba) a caștigat, duminica, turneul ITF de la Bonita Springs (SUA), dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Katarzyna Kawa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de 1.000 de puncte de la Madrid. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Novak Djokovici, locul I ATP, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Belgrad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 5 mondial, a castigat duminica, pentru al doilea an consecutiv, turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 de euro, dupa ce l-a invins in finala pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, nr. 46 mondial, cu 6-3, 7-6 (7/3), informeaza…

- Tenismenul sarb Novak Djokovici se mentine pe locul I ATP, cu 8.420 de puncte, chiar daca nu a participat la turneele de la Indian Wells si Miami, pentru ca nu este vaccinat, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tenismanul roman Marius Copil a castigat turneul ITF de la Portimao (Portugalia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala, duminica, pe rusul Alexei Vatutin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP, a salutat posibilitatea ca Novak Djokovici sa poata juca din nou in turneele de grand slam, dupa scandalul in centrul caruia s-a aflat sarbul in Australia, la inceputul acestui an, informeaza lequipe.fr. Liderul ATP revine in circuit, luni, la turneul…