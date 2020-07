Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a fost testat din nou pentru Covid-19, iar rezultatul a fost unul negativ, informeaza Lequipe.fr care citeaza presa din Serbia. De asemenea, tot negativ a ieșit și testul efectuat de Jelena, soția liderului clasamentului ATP, scrie Hotnews.ro„Testul PCR facut la Belgrad de Novak Djokovic…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, criticat intens pentru organizarea unui turneu in care mai multi jucatori s-au infectat cu Covid-19, a facut o donatie de peste 40.000 de euro unui oras din Serbia, puternic afectat de pandemie. Djokovic, in varsta de 33 ani, a oferit acesti bani…

- Jucatorul bosniac de tenis Tomislav Brkic, care a participat la turneul demonstrativ Eastern European Championship, organizat de Janko Tipsarevic la academia sa din Belgrad, a fost testat pozitiv la Covid-19, relateaza Agerpres. Dupa contaminarile in lant la Adria Tour, turneul organizat de Novak Djokovic,…

- Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic, a fost depistat pozitiv la un test de coronavirus, potrivit unui anunț al acestuia citat de Eurosport, informeaza G4media. Ivanisevic este cel mai nou nume sonor de pe lista celor infectati cu COVID-19, dupa participarea turneul organizat de Djokovic,…

- Acesta e primul bilant al unui eveniment criticat aproape la unison de lumea tenisului, dar organizat fara nici o opreliste din partea guvernelor sarb si croat. Novak Djokovic (plus sotia), Viktor Troicki (plus sotia insarcinata), Grigor Dimitrov si Borna Coric sunt cei patru jucatori testati pozitiv…

- Patru dintre cei opt jucatori de tenis care au participat la turneul Adria Tour organizat de Novak Djokovik in Serbia și Croația sunt infectați cu coronavirus. Au mai fost infectate soțiile a doi dintre ei (una fiind insarcinata), plus antrenori și membri ai staff-ului organizatoric. Numarul spectatorilor…

- Dupa ce Borna Coric, Grigor Dimitrov si Viktor Troicki au fost deja depistati pozitiv, in urma participarii la Adria Tour, turneul organizat in Balcani de liderul ATP, Novak Djokovic, testul acestuia era asteptat marti, pentru ca a refuzat sa se testeze in Croatia si a mers in Belgrad. "Cand…

- Novak Djokovic (33 ani), liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Djokovic este cel de-al patrulea jucator infectat dintre participanții la Adria Tour, turneu demonstrativ care a avut loc in Serbia și Croația in ultimele doua saptamani. Inainte de…