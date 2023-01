Novak Djokovic investește în producătorul de băuturi Waterdrop Novak Djokovic, unul dintre cei mai mari jucatori de tenis din lume, a anunțat ca s-a alaturat waterdrop ca investitor și ambasador. Avand sediul la Viena, waterdrop revoluționeaza industria bauturilor inca din 2016, prin platforma globala de hidratare și a bauturilor efervescente. Conform comunicatului de presa, waterdrop și Novak Djokovic doresc sa schimbe bazele unui ecosistem invechit, așa ca au decis sa-și uneasca vocile impotriva bauturilor nesanatoase imbuteliate in sticle de plastic. „A deveni un atlet nu inseamna doar talent și antrenament, ci se bazeaza pe alegerile pe care le faci pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

