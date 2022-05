Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, principalul favorit, și Rafael Nadal, favorit numarul 5, au trecut vineri in șaisprezecimile de finala ale Openului Franței, ramanand in cursa pentru o potențiala confruntare fața in fața in sferturile de finala la Roland Garros.

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal a obținut a 300-a sa victorie la turneele de Mare Șlem. Fostul lider mondial l-a invins pe francezul Corentin Moutet cu 6-3, 6-1, 6-4 in turul secund de la Roland Garros.

- In sfarșit, Novak Djokovic poate zambi fericit! Dupa ce a trait un calvar la inceputul anului, cand a fost interzis la Australian Open 2022, sarbul este din nou triumfator in circuitul ATP! Nole a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Roma, dupa ce s-a impus in minimum de seturi in finala cu Stefanos…

- Numarul unu mondial, tenismanul sarb Novak Djokovic, a castigat pentru a sasea oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa o finala in care l-a invins duminica in doua seturi, 6-0, 7-6 (7/5), pe grecul Stefanos Tsitsipas. Djokovic ii succede in palmaresul competitiei spaniolului Rafael…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul recordului de titluri de Mare Slem (21), a afirmat ca in prezent are nevoie de mai mult timp pentru recuperare, in conditiile in care corpul sau "este ca o masina veche", informeaza Reuters. Nadal, in varsta de 35 ani, revenit in competitie dupa o pauza de…

- Emma Raducanu s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, dupa ce a trecut, duminica, de ucraineanca Marta Kostiuk, cu 6-2, 6-1. Jucatoarea de origine romana a avut nevoie de doar 64 de minute pentru a-si lua revansa in fata…

- Rafael Nadal va sta pe bara aproximativ șase saptamani din cauza unei fracturi la coasta, noteaza BBC. Accidentarea a avut loc sambata in timpul victoriei impotriva lui Carlos Alcaraz in semifinala de la Indian Wells. Tenismenului i s-a taiat respirația și a spus ca s-a simțit amețit. Nadal, in varsta…