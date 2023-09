Stiri pe aceeasi tema

- 14 tari membre NATO, intre care si SUA, desfașoara un vast exercitiu militar naval in Marea Baltica. Exercițiul condus de comandamentul Germaniei se vrea o demonstratie de forta, pe fondul razboiului dus de Rusia in Ucraina, relateaza France Presse, preluat de News.ro.

- Mulțumirea unei persoane care vine sa manance la restaurant nu ține doar de calitatea mancarii, ci și de modul in care a fost servita. Chelnerii joaca un rol foarte important și de multe ori cei care iși fac treaba excelent nu sunt apreciați. Acesta a fost și cazul unei chelnerițe din SUA, care s-a…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, vineri, la Bruxelles, de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, el afirmand ca se bucura sa constate ca aceasta recunoaste eforturile financiare si logistice uriase facute de Romania pentru a sprijini Ucraina si Republica Moldova. El de asemenea a…

- Rusia a pierdut cel puțin jumatate din trupele sale aeriene in timpul razboiului de agresiune impotriva Ucrainei, ceea ce corespunde cu cifra de 15 mii, anunța serviciile secrete britanice.Potrivit informațiilor, sarbatorirea anuala a Zilei Forțelor Aeropurtate (ADF) a Federației Ruse pe 2 august…

- Serghei Șoigu, ministrul rus al apararii, vorbește despre modul in care președintele Vladimir Putin primește informații despre progresul a ceea ce Kremlinul continua sa numeasca "operațiune speciala". "Aș dori sa subliniez in special faptul ca, in ciuda programului sau incarcat, comandantul suprem…

- Este ziua 493 de razboi in Ucraina. Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a avertizat ca contraofensiva Ucrainei va fi foarte dificila și ca obținerea de caștiguri va dura mult timp și va fi „foarte, foarte sangeroasa”. „Nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii in legatura cu toate acestea",…

- Razboi in Ucraina, ziua 488. Evgheni Prigojin transmite salutari tuturor și transmite CNN ca va raspunde la intrebari cand "va avea o comunicare adecvata". Intre timp, oficialii belaruși spun ca nu au detalii despre statutul lui Prigojin in Belarus.

- Experții Centrului pentru Propaganda și Dezinformare raporteaza ca un videoclip produs de propaganda rusa aratat exploziile de pe podul peste stramtoarea Kerci, din Crimmea, detonarea conductei Nord Stream-2 și, de asemenea, detonarea Centralei Hidroelectrice Kahovka. La final, apare o fotografie a…