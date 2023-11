Stiri pe aceeasi tema

- Cine ar beneficia de fragmentarea Federației Ruse intr-o multitudine de state mai mici și independente? Este intrebarea pe care și-o pune Susan Smith-Peter, profesoara de istorie rusa la City University din New York, specializata in istoria regionala și locala a Rusiei.

- „Pentru cine si de ce ne educam” este o intrebare la care cu greu mai putem raspunde in aceste vremuri. Educatia este sub-finantata, iar romanii cauta solutii in afara granitelor tarii incercand, cu eforturi financiare mari, sa le ofere copiilor lor o sansa reala intr-o lume aflta in continua schimbare.…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan nu impartașește opinia liderilor unor alte state cu privire la “atitudinea negativa” fața de Vladimir Putin, al carui stat duce de mai bine de un an și jumatate un razboi de cucerire impotriva Ucrainei. Erdogan a declarat acest lucru la New York, in fața unui grup…

- De la tribuna ONU, Zelenski i-a implorat pe liderii mondiali: Ocupantul rus trebuie sa se intoarca pe propriul pamantPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova…

- Rusia a atacat luni, 18 septembrie, Ucraina la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), unde ucrainenii au deschis un proces in care susțin ca rușii au folosit in mod nejustificat unele acuzații de genocid ca motiv pentru invazia declansata in februarie 2022, scrie Agerpres preluand AFP.In fata CIJ,…

- Conform Codului Rutier , „un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului”. Odata cu majorarea salariului minim brut, de la 1 octombrie, la 3300 de lei, valoarea punctului de amenda ar trebui sa devina 330 de lei. In condițiile in care…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat marti ca va discuta luna aceasta cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre reluarea acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, transmite Reuters , care preia presa turca. Menționam ca Erdogan s-a intalnit luni la Soci cu…

- Liderul partidului Rusia Justa, pro-Kremlin, apreciaza ca Evgheni Prigojin "ii deranja pe multi"!Liderul partidului pro-Kremlin Rusia Justa, Serghei Mironov, a dat asigurari joi ca seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, aflat la bordul unui avion care s-a prabusit miercuri in centrul…