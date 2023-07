Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban le-a cerut marti, 20 iunie, autoritatilor sarbe sa elibereze trei politisti din Kosovo arestati saptamana trecuta intr-o zona de frontiera dintre cele doua tari, informeaza Agerpres . De asemenea, Orban a declarat ca i se pare inacceptabil ca intreaga comunitate…

- Un rezultat pozitiv al ultimei perioade de peste un deceniu este ca astazi nimeni nu contesta justetea gandirii in termenii unei natiuni maghiare unite, a declarat sambata, la Budapesta, Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Conform MTI, el s-a referit la situatia…

- Fost comandant al Forțelor Terestre ale Poloniei, Waldemar Skrzypczak sustine intr-un interviu acordat agentiei Ukrinform ca daca premierul ungar Viktor Orban șantajeaza NATO, Ungaria ar trebui sa fie exclusa din organizație, conform Rador.Potrivit generalului, NATO a acordat Ungariei suficient timp…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a calificat vineri drept "inacceptabil" acordul convenit cu o zi inainte, dupa negocieri dificile, de ministrii de interne ai tarilor din Uniunea Europeana asupra unei reforme a politicii europene privind azilul si migratia, informeaza

- Ungaria a pus in libertate 777 de cetateni straini, inclusiv romani, condamnati pentru trafic de persoane , invocand suprapopularea inchisorilor. Ungaria a pus in libertate in ultimele saptamani 777 de cetateni straini, in majoritate sarbi, ucraineni si romani, condamnati pentru trafic de persoane,…

- Ungaria si Uniunea Europeana „ar putea realiza lucruri marete impreuna daca Bruxelles si-ar stapani ungarofobia”, a afirmat premierul ungar Viktor Orban vineri la Veszprem (vest), transmite MTI. Premierul ungar a inaugurat Centrul de dans si miscare ActiCity, construit in cadrul manifestarilor prin…

- Volumul, „Lebada neagra de pe Balaton”, coordonat de jurnalistul Romeo Couți, a fost lansat miercuri, 5 aprilie, la Fundația Europeana Titulescu, unde moderator a fost Adrian Nastase. De asemenea, joi, 6 aprilie, volumul a fost lansat la libraria DIVERTA-Lipscani, unde moderator a fost Claudia Motea.…

- Premierul maghiar face din nou nota discordanta in privința politicii externe a Guvernului pe care il coinduce. Statele Unite ale Americii (SUA) sunt „prietenul si aliatul nostru”, dar Ungaria „nu le va permite sa o forteze sa se implice in razboiul” din Ucraina, a declarat vineri premierul ungar Viktor…