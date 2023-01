Noutăţi pentru pensionarii ieşeni: cum se calculează impozitul, dacă se mai plăteşte CAS şi ce alte ajutoare primesc anul acesta O parte dintre pensionarii ieseni sunt derutati odata cu modificarile legislative privind majorarea si impozitarea pensiilor, intrate in vigoare de la inceputul acestui an. De la 1 ianuarie 2023, punctul de pensie s-a majorat cu 12,5-, iar pentru pensiile ce depasesc 4.000 de lei nu se mai retine contributia la sanatate (CAS). La momentul actual, pensiile peste 2.000 de lei sunt impozitate cu 10-, insa multi ieseni cu pensii pana in 3.000 de lei se asteptau ca in luna ianuarie sa nu mai fie impozitate, dupa ce Senatul a adoptat tacit, la sfarsitul anului trecut, o propunere legislativa de modificare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

