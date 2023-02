Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a anunțat ca șapte strazi vor fi inchise pe 17 februarie, cand va fi deschis oficial anul Capitalei Europene a Culturii, intr-un weekend plin de evenimente „sub umbrela” Timișoara 2023. „In 17 februarie seara, Piața Unirii devine kilometrul 0 al Capitalei Europene a Culturii și loc de intalnire…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, prin agenda de evenimente dedicate intregii comunitați, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”. In seria acestor evenimente, in prima…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș invita experti evaluatori independenti ca sa-și depuna candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finantare prin Programul Cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Candidatura…

- Principalele agenții de turism romanești care aduc in țara noastra vizitatorii straini au fost invitate la Timișoara, pentru o ultima discuție inainte de inceperea programului Capitala Europeana a Culturii -2023.

- Bienala Art Encounters, dar mai ales expozițiile eveniment „Victor Brauner: Invenții și magie”, respectiv expoziția „Constantin Brancuși: Surse romanești & perspective universale”, toate parte din programul cultural Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, au fost promovate in aceste zile la…

- Timișoara a primit oficial prestigiosul titlu de Capitala Europeana a Culturii in anul 2023, alaturi de orașele Veszprem-Balaton (Ungaria) și Elefsina (Grecia). Schimbul de ștafeta s-a facut la Muzeul Acropole din Atena (Grecia).

- Noul an, 2023, cel in care Timișoara devine Capitala Europeana a Culturii, a fost intampinat de oameni in numar destul de mare, in strada. Oferta a fost mai mult decat diversa, au fost doua revelioane de la primarie, in Piața Operei și Piața Libertații, plus unul, cu totul deosebit, de la Muzeul Național…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca iluminatul public din Timisoara nu va fi redus din cauza crizei energetice si ca iluminatul festiv de Craciun va fi extins, avand in vedere ca urmeaza anul in care Timisoara este Capitala Europeana a…