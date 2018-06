Noutati in regulamentele ASF: Insiderii nu vor mai fi nevoiti sa raporteze orice tranzactie pe bursa

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nuclearelectrica a transmis o informare catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 15.06.2018 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Compania Nationala…

- Primaria Municipiului București informeaza investitorii ca a finalizat emisiunea și plasamentul unui numar de 55.500 obligațiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa…

- Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6% si…

- "Municipiul Bucuresti informeaza investitorii ca intentioneaza sa lanseze o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555.000.000 RON, denominate in RON, emise in forma dematerializata prin inscriere in cont, negarantate, neconvertibile, cu o rata anuala fixa a dobanzii de 5,6%…

- Municipiul Bucuresti informeaza, luni, ca va lansa o noua emisiune de obligatiuni cu o valoare nominala totala de 555 de milioane de lei, in cadrul unei emisiuni dedicate numai investitorilor calificati. Banii vor fi folositi pentru refinantarea unei datorii angajate in 2015. Obligatiunile…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 13 aprilie 2018, prin Decizia nr. 30, membrii Consiliului de Supraveghere a fost numit un nou numire presedinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere. Potrivit…

- COMUNICAT DE PRESA ASF, premiu de excelența pentru stabilizarea pieței asigurarilor București, 3 aprilie 2018 - Reușitele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) in stabilizarea pieței asigurarilor in 2017 au fost recunoscute pe plan intern și internațional cu prilejul celei de a XVIII-a…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii asupra semnarii unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA, Sucursala Constanta.Potrivit unui document transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea…