Noutăți de la OMS despre vaccinurile anti-COVID Cercetatorii inregistreaza „progrese bune” in dezvoltarea vaccinurilor impotriva COVID-19 si o parte dintre acestea au ajuns deja in ultimele faze de testare, a anuntat OMS. Organizatia Mondiala a Sanatatii incearca sa asigure o distributie echitabila a vaccinurilor in momentul in care acestea vor fi finalizate, dar pana atunci, este esential sa suprimam raspandirea virusului, a declarat Mike Ryan, seful programului de urgenta al OMS. „Facem progrese bune”, a spus Ryan, mentionand ca mai multe vaccinuri sunt in prezent in faza 3 de testare si niciunul nu a esuat, pana acum, din punct de vedere… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

