Noutatea care schimbă regula subvențiilor pentru sere și solarii 65 de milioane de euro este bugetul care ar urma sa fie in urmatorii doi ani la dispoziția legumicultorilor, pentru a culturi in sere si solarii. Noutatea ar fi ca țaranii vor avea libertatea de a decide ce anume sa planteze și nu vor primi subvenții doar pentru tomate. „Vom veni inclusiv pe aceasta perioada de tranzitie cu masuri prin care legumicultorii sa isi faca sere si solarii in care sa cultive ceea ce piata le cere, nu ceea ce le spune ministrul. Ei vor avea posibilitatea sa isi faca aceste sere sau solarii si sa faca in continuare legumicultura in spatii protejate”, a spus ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Oros a vorbit și despre programul ”Tomata”, precizand ca nu a avut efectul dorit, importurile de roșii crescand in perioada in care statul a alocat acest sprijin. In Romania, unul din zece copii se duce la culcare FLAMAND. Un copil din 14 spune ca are o viața REA „Vom veni inclusiv pe aceasta…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros și Premierul Ludovic Orban s-au consultat cu reprezentanții asociațiilor de legumicultori, mici producatori și apicultori din Romania. Subiectul dezbatut in cadrul intalnirii a fost despre problemele și soluțiile de susținere a acestor sectoare. In prezent este permisa…

- Decizia ca activitatea pietelor agroalimentare din spații inchise sa fie suspendate a starnit multe controverse in spațiul public. Ministrul Agriculturii dezvaluie acum ca 5,25% din totalul de 514 de piețe din Romania au ramas deschise in urma acestei masuri. Asta inseamna practic ca viețile a sute…

- Ministerul Agriculturii inregistreaza la nivel național, zilnic, o medie de zece conflicte intre crescatorii ce-și scot animalele la pașunat și agricultori. O buna parte din situații sunt generate de faptul ca doar o treime din terenurile Administrației Domeniilor Statului (ADS) sunt intabulate și nu…

- Pentru ca nu au fost inca promulgate normele de aplicare la o lege referitoare la subvențiile din domeniu, viticultorii nu știu cum sa procedeze, deși termenul de depunere a solicitarilor expira in cinci zile. Intrebat cum rezolva situația, ministrul Adrian Oros a inceput sa se balbaie și a promis ca,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 20 august 2020, ca ajutorul pentru seceta va fi virat in conturile fermierilor din data de 10 septembrie 2020. ”In urma rectificarii bugetare, am putut emite ordonanța de urgența, pentru ca aveam nevoie de suma, ca sa o cuprindem in ordonanța, iar…

- Covasnenii inscriși in ciclul I al programului de susținere a producatorilor de tomate au valorificat deja producția – peste 6000 de kilograme de roșii. Directorul Direcției pentru Agricultura a județului Covasna, ing. Konczei Csaba, a declarat pentru „Mesagerul de Covasna”, ca in ciclul I, s-au inscris,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, la Sibiu, ca au fost alocați 850 de milioane de lei pentru sprijinirea fermelor afectate de seceta din acest an. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, la Sibiu, ca banii pentru despagubiri au fost alocați la rectificarea bugetara.…