- La inceputul acestui an, Kanan Ali a fost eliberat din inchisoare, iar vestea a bulversat-o total pe fiica lui Adrian Enache. Artistei ii este extrem de teama ca barbatul ar putea sa se razbune pentru faptul ca a fost inchis, așa ca au fost nevoie de masuri sporite de siguranța pentru frumoasa bruneta.…

- In ziua in care lui Cornel Galeș i s-a facut parastasul de 6 luni au ieșit la iveala detalii neștiute din relația lui cu Viviana Mantoiu. Click! a aflat, in exclusivitate, ca aceasta a fost logodita cu soțul Ilenei Ciuculete și avem și imagini drept dovada. Cei doi s-au logodit la biserica, in urma…

- Ies la iveala detalii uluitoare din viața fostului soț al Ilenei Ciuculete. Inainte sa moara, Cornel Galeș și Viviana s-au logodit la biserica. Astfel, pare-se ca cei doi se gandeau serios la casatorie inainte de accidentul cumplit in care s-a stins Cornel Galeș.

- Viorica de la Clejani a recunoscut ca fiica ei, Margherita, s-a drogat. Tanara a facut un accident in weekend, dupa ce a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina. Inițial, Clejanii au negat ca tanara a fost drogata, insa acum Clejanca recunoaște ca Margherita era drogata. Insa, mama tinerei…

- Au trecut șapte ani de cand Antonia incearca sa divorțeze de Vincezo Castellano. Mariajul dintre dintre cei doi urmeaza sa se finalizeze in curand intrucat cantareața nu se uita la bani cand vine vorba de fericirea ei și a familiei sale.

- Ozana Barabancea este o mamica implinita, caci are o fiica superba! Cum așchie nu sare departe de trunchi, Gloria, fata artistei, ii calca pe urme mamei atat din punct de vedere al trasaturilor, cat și din cel al talentului. Cum arata fiica juratei?

- Oferind soluții tehnice in lupta impotriva schimbarilor climatice, poți ciștiga o avere de miliarde de dolari. Bloomberg a numit zece cei mai de succes oameni de afaceri din "Economia Verde". Unii oameni de afaceri din lume au ciștigat miliarde, oferind soluții tehnice in lupta impotriva schimbarilor…

- Infecția cu noul coronavirus este deosebit de parșiva, iar zeci de mii de persoane au murit la nivel mondial dupa ce au contractat virusul. Printre acestea se numara și un tata a 11 copii, cel mai mic avand doar opt saptamani de cand a venit pe lume.