Stiri pe aceeasi tema

- In contul deschis de filiala Suceava a Societatii de Cruce Rosie cu destinatia achizitionarii de materiale necesare acordarii asistentei umanitare pentru Ucraina au fost depuse pana acum donatii insumand 544.993 lei, a informat marti Prefectura Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 martie 2022, decretul pentru promulgarea Legii privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala. Fii la curent cu cele mai…

- A murit barbatul din SUA caruia o echipa de chirurgi americani i-a transplantat, in ianuarie, o inima de porc modificata genetic, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- David Bennett, pacientul in varsta de 57 de ani care suferea de o maladie cardiaca in faza terminala si a intrat in istorie drept primul om care a primit un transplant cu o inima de la un porc modificat genetic, a decedat marti dupa-amiaza la Centrul medical al Universitatii din Maryland (UMMC),…

- Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a declarat ca specialiștii trebuie sa evalueze impactul posibil al razboiului asupra evoluției pandemiei, ca urmare a migrației masive, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zece perchezitii au fost facute, miercuri, de politistii din Olt, in trei judete, intr-un dosar in care fostul administrator al unei firme este acuzat ca a sustras din incasarile societatii pentru el si alte persoane suma de 500.000 de lei. Acest lucru a dus la intrarea in insolventa a firmei respective,…

- Co-președintele AUR, George Simion, vorbește joi despre „vinovații morali” pentru moartea celor opt militari romani in dublul accident aviatic din Constanța. Deputatul afirma ca tragedia oglindește societatea romaneasca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, le recomanda autoritaților sa pregateasca sistemul de sanatate pentru o crestere a numarului de cazuri de boli cardiovasculare in urma pandemiei COVID-19, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…