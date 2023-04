Noul tău videoclip preferat – Up For Love – Dayana x Camidoh “Up For Love”, piesa ce combina stilul Pop cu Afrobeat, reprezentate in parte de Dayana și Camidoh, revine alaturi de un videoclip plin de energie pozitiva. Dayana te va ademeni cu prezența sa vie, iar Camidoh te va acompania la dans. Cantecul vorbește despre vulnerabilitatea și onestitatea de care e nevoie atunci cand doi oameni aleg sa intre intr-o relație, iar cei doi artiști spera sa te regasești in el. „Vibrații tropicale, ritm Afrobeat și o poveste de dragoste… acestea sunt elementele cu care vine . Dragostea te poate face sa acționezi prostește, ’cause when you’re down for someone, you’re… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dayana și Camidoh vin cu propriul aport unic in „Up For Love” prin mixarea stilurilor lor specifice, Afrobeats și Pop. Cantecul vorbește despre vulnerabilitatea și onestitatea de care e nevoie atunci cand doi oameni aleg sa intre intr-o relație. Mai mult decat atat, “Up For Love” are un refren catchy…

- Ioana Cosma și-a gasit rapid angajament dupa „divorțul” de PRO TV, unde a ramas anul acesta fara emisiunea „Ora Exacta in Sport”. Jurnalista revine in prim-plan la o emisiune de sport, de data aceasta in mediul online, la publicația Fanatik. Plecata din trustul PRO in 2023, Ioana Cosma va colabora…

- Unele zodii sunt persoane cu puține cuvinte și le este greu sa iși exprime vocal sentimentele. Cu toate acestea, inainte de a le da peste nas pentru abilitațile lor de comunicare, ar trebui sa ne uitam sa vedem daca compenseaza in alte moduri. Exista patru zodii in special care se pricep de fapt sa…

- Mira este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țara. Deși are doar 27 de ani, aceasta a reușit sa caștige simpatia publicului atat datorita personalitații sale, cat și grație talentului cu care a fost inzestrata. Recent, artista s-a filmat dansand pe manele și a adunat un numar impresionant…

- Dragostea – este un motiv de baza pentru atat de mult din ceea ce facem in viața noastra de zi cu zi. De-a lungul vieții o cautam in mod activ, o cream sau o impartașim, crezand ca este cheia fericirii.Aici devine mult mai dificil – deși ințelegem importanța fundamentala a iubirii in viețile noastre,…

- Harry Styles, premiat la categoria "albumul anului"Interpretul britanic Harry Styles a premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, gratie materialului sau discografic intitulat „Harry's House", informeaza AFP, citat de Agerpres. La categoria „albumul anului" au concurat in acest an materialele…

- Indiferent ca vorbim despre torturi, prajituri, gemuri, budinci sau placinte, un lucru este cert: cetațenii țarii noastre adora dulciurile, in orice forma ar veni acestea. Care este, totuși, desertul favorit al romanilor gurmanzi. Ce deserturi prefera romanii De cele mai multe ori, dupa o masa copioasa,…

- Jucatorul echipei Buffalo Bills, Damar Hamlin, care a fost, luni, victima unui stop cardiac in timpul unui meci, continua sa se recupereze si a postat pe Instagram un mesaj pentru a multumi milioanelor de oameni care i-au fost alaturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…