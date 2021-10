Noul Superman al DC apare ca bisexual

Stiri pe aceeasi tema

- Mike Tindall, nepotul prin alianța al reginei Elisabeta a II-a, a povestit ca i-a tras odata un pumn prințului Harry. Acesta dorea sa vada cum vor reacționa bodyguarzii prințului, relateaza Insider. Tindall este un fost jucator profesionist de rugby care s-a casatorit cu Zara Tindall (nascuta Phillips),…

- Elon Musk l-a atacat din nou vineri pe rivalul sau Jeff Bezos dupa ce o filiala a Amazon a formulat o plângere împotriva planurilor SpaceX de a lansa mai mulți sateliți pe orbita, relateaza Insider.Musk, CEO-ul SpaceX, a scris pe Twitter ca Bezos, fondatorul Amazon, „s-a retras…

- „Las Fierbinți” a ajuns la sezonul 18, iar de-alungul anilora fost unul dintre cele mai urmarite producții de la Pro TV. Din aceastatoamna, se rade din nou, cu Bobița, Celentano, Firicel și mulți alți actoricare au facut senzație in serial. Las Fierbinți, serialul fenomen revine in aceasta toamna cuo…

- Annika Schleu (Germania) a pierdut medalia de aur la pentatlon modern dupa ce calul ei a refuzat sa coopereze la proba de sarituri peste obstacole. In doar cateva secunde, sportiva a trecut de pe locul 1, pe locul 31, scrie Insider.

- Serviciul de streaming al Warner Bros., HBO Max, nu va mai fi unul specializat exclusiv pe video, ci va oferi abonatilor acces si la podcast-uri, informeaza News.ro. HBO Max a anuntat ca va oferi podcast-uri originale si exclusive alaturi de continutul video disponibil in cadrul platformei,…

- Un interviu acordat de actorul american Jason Momoa a luat o întorsatura neașteptata dupa ce acesta a fost întrebat daca regreta ca a interpretat scena de viol din episodul pilot al „Game of Thrones”, relateaza Insider.Scena respectiva are loc dupa ce o nunta aranjata…

- Premierul britanic Boris Johnson a sugerat, in cadrul unei ședințe de guvern de saptamana trecuta, ca studenții din invațamantul superior ar trebui sa fie obligați sa se vaccineze anti-Covid, dar aceasta masura nu se bucura de susținere nici in executivul britanic și nici in randurile Partidului Conservator,…

- China va interzice accesul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19 in scoli, spitale, parcuri, supermarketuri, mijloace de transport in comun si alte locuri publice, potrivit Insider. Masura va intra in vigoare la finalul lunii iulie si va fi adoptata in cel putin 12 din cele 22 de provincii ale…