Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, miercuri, ca stadionul Ghencea va fi predat catre beneficiar in luna septembrie de catre Compania Nationala de Investitii, potrivit Agerpres. Acesta a verificat stadiul lucrarilor la acest obiectiv."Stadionul…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Ștefan, a aprobat, la finele saptamanii trecute, Lista-sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul subprogramului ”Drumuri de interes local si drumuri de interes judetean” din Programul National de constructii de interes public sau…

- Compania Naționala de Investiții a publicat azi imagini noi de la stadioanele Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf. Lucrarile la stadioanele din București avanseaza rapid, acestea urmand a fi gata in finalul acestui an. Arena din Ghencea este cea mai avansata, constructorul lucrand la detalii și observandu-se…

- Daca pana in urma cu ceva timp mulți spuneau ca orașul Ocna Mureș este in județul Mureș sau chiar habar n-aveau cam pe unde e situat pe harta orașul nostru, iata ca in ultima vreme autoritațile centrale incep sa fie atrase de investițiile noastre și sa fie interesate de dezvoltarea orașului. …

- V. Stoica Saptamana trecuta, in cadrul ședinței de guvern in care toți romanii așteptau date concrete despre prelungirea starii de alerta, miniștrii lui Ludovic Orban au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru trei noi obiective care vor fi realizate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii…

- Guvernul Romaniei a aprobat prin act normativ consolidarea, reabilitarea si modernizarea cladirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, bd. Dacia nr. 41, sector 1, Bucuresti. Este un proiect pe care ASE l-a depus inca din anul 2011, avand in vedere starea cladirii si…