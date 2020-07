Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Franta nu exclude ca negocierile cu privire la viitoarea relatie de dupa Brexit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie sa se incheie fara sa se ajunga la un acord (”no deal”), declara vineri secretarul de stat de la Ministerul de Externe Amelie de Montchalin, insarcinata cu afacerile europene, relateaza…

- Restrictiile sociale care au impiedicat sau limitat deplasarea la locul de munca au afectat economia Romaniei in mod disproportionat, in conditiile in care numai 0,8% din forta de munca ocupata din tara muncea, de obicei, de acasa anul trecut, penultima valoare din Uniunea Europeana, potrivit unui…

- China nu isi va stabili un obiectiv de crestere in acest an, a anuntat vineri premierul Li Keqiang, o decizie fara precedent pentru gigantul asiatic, inca slabit de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP.Este pentru prima oara cand autoritatile chineze nu stabilesc o tinta a Produsului Intern Brut…

- Regatul Unit doreste un acord de liber schimb post-Brexit cu Uniunea Europeana, dar in negocierea acestuia exista inca divergente semnificative intre Londra si Bruxelles, a declarat marti ministrului britanic de stat Michael Gove, care a acuzat UE ca nu intelege ca negociaza cu un stat suveran, relateaza…

- "A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, si am intrat si cu IMM-Invest, dar si cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare. Cred…

- Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, se anunta intr-un comunicat, relateaza Reuters.