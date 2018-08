Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a retras de pe site proiectul prin care se plafona prețul gazelor din producția interna la 55 de lei/MWh. Măsura privind plafonarea fusese anunțată joi. În acel moment, au apărut primele efecte pe bursa: ambele companii producătoare de gaze - OMV-…

- Daca va fi adoptata, Hotararea de Guvern va incalca in mod flagrant legislația naționala in vigoare, cat și obligațiile asumate de Romania ca stat membru al Uniunii Europenede a respecta principiile pieței libere și de a liberaliza piața gazelor naturale. Aceasta masura va avea un impact extrem de daunator…

- Infiintarea Fondului Suveran de Investitii, declarata neconstitutionala Înfiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare este neconstitutionala, a decis astazi CCR. Judecatorii au admis astfel sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis si de partidele din…

- Christina Verchere, directorul general executiv al OMV Petrom, și Richard Tasker, lead country manager al ExxonMobil Romania, participa la dezbaterile finale care au loc in acest moment, in Parlament, pe Legea privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore). Legea este discutata marți,…

- Guvernul Romaniei a transmis astazi prin intermediul biroului de presa o nota cu “privire la indreptarea unei erori materiale din Programul legislativ pentru anul 2018 (mai-decembrie) si din Lista prioritatilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara a anului 2018”. Practic…

- Actiunile OMV Petrom (SNP) se corecteaza in sedinta de joi cu 5,5% in contextul in care pe 24 mai a fost stabilita de actionari data ex-date, adica prima sedinta de tranzactionare care nu mai ofera investitorilor dreptul de a beneficia de dividendele distribuite de companie din…

- In ultimul an, combustibilii s-au scumpit cu peste 20%, in principal ca urmare a majorarii accizelor din toamna anului trecut si a aprecierii cotatiilor petrolului. In vara anului trecut, in momentul anuntarii intentiei Guvernului de a reintroduce supraacciza, un litru de benzina era tranzactionat…

- ♦ Scumpirea barilului de petrol cu aproape o treime in primul trimestru al anului s-a vazut in rezultatele OMV Petrom, anuland astfel scaderea productiei si a cantitatilor de gaze vandute ♦ Compania termina primele trei luni din 2018 cu vanzari de 4,8 miliarde de lei, cu 5% mai mari, si cu un profit…