- Premierul Ludovic Orban l-a numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educației pe Dragoș Mihael Ciuparu (fondator PMP, ex-lider PMP Prahova) și in funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor pe Alexandru Mutruc (purtator de cuvant PMP Timiș și consilierul parlamentar al deputatului…

