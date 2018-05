Noul sef al diplomatiei SUA, Mike Pompeo, s-a angajat miercuri sa obtina "fara intarziere desfiintarea programului nord-coreean de arme de distrugere in masa", apreciind ca Statele Unite se afla in fata unei "sanse fara precedent de a schimba cursul istoriei", relateaza AFP, Reuters si dpa. "Ne aflam abia la inceputul acestui efort si rezultatul este inca incert", a spus fostul director al CIA in cadrul ceremoniei de investire in fruntea Departamentului de Stat, desfasurata in prezenta presedintelui Donald Trump si a vicepresedintelui Mike Pence. El a dat insa asigurari ca "un lucru e sigur: actuala…