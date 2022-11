Noul regulament de vizitare a Sarmizegetusei Regia a generat revolta romanilor care doresc sa viziteze faimosul obiectiv turistic . Majoritatea romanilor considera neobișnuite regulile impuse celor care vor sa viziteze cetatea. Una dintre „contravențiile” pentru care oaspeții Sarmizegetusei Regia – inclusa in UNESCO (ruinele cetații dacice au fost incluse pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO ) – pot primi amenzi intre 300 și 600 de lei este așezarea pe iarba! Potrivit regulamentului de vizitare a sitului, intocmit in 2016 și actualizat in acest an, vizitatorii au obligația „sa nu…