- Experții de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA anunța ca inotul in apa cu clor nu reprezinta un pericol și o modalitate de infectare cu noul coronavirus. Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va ucide virusul – spun experții americani in sanatate publica, potrivit New York Post…

- COVID-19 este o boala infectioasa provocata de noul coronavirus si afecteaza celulele odata ce patrunde prin caile aeriene in plamani. Oamenii care sufera de astm, de boli precum bronhopneumopatia obstructiva cronic sau de fibroza chistica ar putea respira cu dificultate atunci cand poarta…

- Laurie Garrett este de parere ca ne așteapta in continuare ani in care vom vedea un numar mare de decese și, probabil, momente de furie colectiva in societate. In ciuda reacției burselor, specialista nu crede ca medicamentul Redemsivir este biletul caștigator. Ea sustine ca acesta nu vindeca,…

- Un barbat de 33 de ani, din comuna Glogova, a fost retinut pentru violenta in familie dupa ce si-ar fi agresat parintii, se arata, marti, intr-o informare postata pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit sursei citate, luni, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- De la București și pana la Washington, guvernanții și-au modificat indicațiile și ne cer sa purtam maști. Raed Arafat ne-o spune noua. Donald Trump o spune americanilor. Dar ei aveau alta parere cu nu foarte multa vreme in urma. Raluca Toma este cercetator in cadrul Median Research Centre, un think…

- Republicanii si democratii din SUA au cazut de acord asupra unui plan amplu de salvare a economiei. Valoarea acestuia este de 2 trilioane de dolari. Este cea mai mare suma aruncata pana acum in joc de congresul SUA, anunța Mediafax.Indicii bursieri din Asia au consemnat o crestere substantiala,…

- Specialistii in Drept au catalogat drept hazardanta si lipsita de necesitate solicitarea Romaniei de derogare de la prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO) pe durata starii de urgenta