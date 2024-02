Stiri pe aceeasi tema

- Chindia va anunța numirea unui nou președinte, fostul primar al orașului Targoviște in perioada 2008-20014, Gabriel Boriga, actualul City Manager. Acesta este al treilea președinte al clubului din Liga 2 in acest sezon. Primul a fost fostul fotbalist Andrei Cordoș, schimbat in octombrie 2023 cu Lorin…

- Clubul Chindia Targoviste a anuntat, vineri, ca noul presedinte al gruparii este Gabriel Boriga. Adunarea generala a actionarilor a AFC Chindia Targoviste a luat act de demisia din functia de presedinte a lui Lorin Petrescu, a precizat Chindia, potrivit news.ro.Cu unanimitate de voturi, l-a…

- Gabriel Boriga a devenit, astazi, noul președinte al Chindiei Targoviște! Acesta il va inlocui la șefia clubului dambovițean pe Lorin Petrescu, cel care a spus ca nu mai dorește sa conduca destinele echipei inca din luna decembrie a anului trecut. Foarte probabil, astazi sau maine, Chindia va face o…

- Gabriel Boriga a devenit, astazi, noul președinte al Chindiei Targoviște! Acesta il va inlocui la șefia clubului dambovițean pe Lorin Petrescu, cel care a spus ca nu mai dorește sa conduca destinele echipei inca din luna decembrie a anului trecut. Foarte probabil, astazi sau maine, Chindia va face o…

- Liber de contract dupa desparțirea cu memoriu de clubul dambovițean, dar și intr-o situație mai complicata, cata vreme a jucat deja la doua echipe in actuala stagiune, Golofca a incercat sa revina la Chindia, avand acordul de principiu al președintelui Lorin Petrescu de a negocia intoarcerea sa. ”Cinci…

- Pe langa celelalte plecari, conducerea Chindiei a reziliat, amiabil, dupa cum spun ei, contractele cu Alexandru Giț, Chiristan Rutjens și Vlad Prejmerean, in timp ce Dorian Railean a ajuns la un acord cu Dinamo București. Este ingrijorator aspectul acestor transferuri și rezilieri, in perspectiva lotului…

- Dinamo a anunțat al 6-lea transfer al iernii. „Cainii” au semnat cu Dorin Railean (30 de ani), portarul Chindiei, internațional moldovean cu 16 meciuri in naționala. El vine sa ii faca concurența lui Adnan Golubovic, titularul de drept din poarta lui Dinamo. Railean a venit liber de la Chindia, așa…

- Dupa jocul din Cupa Romaniei cu FC Hermannstadt, pierdut la Targoviște cu scorul de 0-1 cu gol primit in minutul 90+6, ”specialitatea casei” in aceasta stagiune, suporterii au izbucnit dur la adresa jucatorilor, dar mai ales la adresa președintelui clubului, Lorin Petrescu. Ce spun fanii Chindiei: ”Daca…