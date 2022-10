Stiri pe aceeasi tema

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, a amanat miercuri anunțul mult așteptat pentru planul sau de redresare a finanțelor publice ale țarii pana pe 17 noiembrie, cu doua saptamani și jumatate mai tarziu decat era programat inițial. Ministrul de Finanțe Jeremy Hunt a anunțat amanarea intr-o…

- „Dupa mica scadere de luna trecuta, inflația a revenit la niveluri maxime. Creșterea a fost determinata de scumpirile din sectorul alimentar, care a cunoscut cea mai mare creștere anuala din ultimii 40 de ani”, a declarat Darren Morgan, directorul de statistici economice din cadrul Oficiului britanic…

Jeremy Hunt, noul ministru de finanțe britanic, care l-a inlocuit pe Kwasi Kwarteng, a declarat ca se concentreaza pe creșterea economica "susținuta de stabilitate".

Rusia "nu se asteapta la schimbari" in mai bine in relatia sa cu Regatul Unit, aflata la cel mai scazut nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, dupa alegerea lui Liz Truss ca succesoare a lui Boris Johnson, da asigurari un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza AFP.

- In Marea Britanie numele viitorului premier va fi aflat azi, dupa anuntul oficial privind rezultatele alegerilor interne pentru conducerea Partidului Conservator. Favorita este Liz Truss, ministrul de externe al fostului premier si lider conservator Boris Johnson. Ea a obtinut cele mai multe voturi,…

- Indicele preturilor de consum a crescut cu 10,1% in termeni anuali, potrivit estimarilor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica, fiind peste prognoza de consens a Analistilor intervievati de Reuters, de 9,8%, si in crestere de la 9,4% in iunie. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele,…

- Saptamana trecuta, Banca Angliei a avertizat ca se asteapta ca economia Marii Britanii sa intre in cea mai lunga recesiune de la criza financiara globala, in trimestrul al patrulea. Intre timp, se estimeaza ca inflatia va atinge un varf de peste 13% in octombrie. Estimarile lunare au aratat ca PIB-ul…