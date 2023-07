Stiri pe aceeasi tema

- NATO - impulsionata de Statele Unite - intentioneaza de-acum sa raspunda provocarii mondiale pe care o reprezinta China printr-o colaborare cu tari din regiunea Asia-Pacific, o evolutie care se loveste de o reticenta a Frantei, relateaza The Wall Street Journal (WSJ), conform news.ro.NATO a fost…

- Platformele de socializare precum TikTok și Snapchat risca, in conformitate cu legea Uniunii Europene privind conținutul, posibile inchideri daca nu vor lua masuri impotriva conținutului problematic in timpul revoltelor sociale, a declarat luni, 10 iulie, comisarul european pentru afaceri interne, Thierry…

- „E bine sa interzicem TikTok. Toate datele de-acolo, așa cum s-a facut public pe baza analizei tehnice pe care am dat-o, ajung pe niște servere din China. In afara de asta, chinezii pot sa activeze microfonul, camera și așa mai departe.”, a declarat șeful CyberInt din SRI, general Anton Rog. Specialistul…

- Tanara, care incerca sa-și inspire adepții, a murit in timp ce participa la o tabara intensiva de slabire in nord-vestul Chinei, alimentand o dezbatere privind modul de reglementare a industriei influencerilor, srie CNN.Moartea influencerului in varsta de 21 de ani, care posta sub numele Cuihua, a determinat…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista „limite morale” care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dat fiind ceea ce el a calificat drept…

- O mare parte dintre etichetele, felicitarile, pungile de cadouri pe care le gasești in orice mall din Occident sunt produse in China prin munca forțata. Marius Balo, clujeanul inchis opt ani intr-un penitenchiar de langa Shanghai, a povestit pentru europarlamentari condițiile inumane de lucru.

- Recompensa record de 279 de milioane de dolari acordata unui avertizor de integritate la inceputul acestei luni de catre autoritatea de reglementare a pietelor financiare americane are legatura cu un dosar de mita deschis impotriva companiei suedeze de telecomunicatii Ericsson, a dezvaluit vineri cotidianul…

- China a avut cea mai mare cota din importurile de inalta tehnologie pe care Uniunea Europeana le-a realizat din afara blocului comunitar in 2022, fiind urmata de Statele Unite și Elveția, scriu jurnaliștii eleni de la Oikonomikos Tachydromos, citați de Rador.