Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul propus la Transporturi, iși propune sa transparentizeze și sa supravegheze, toto data, marile șantiere din țara cu ajutorul dronelor, iar imaginile vor fi transmise live pe pagina ministerului. Sorin Grindeanu a declarat, dupa audierile din Parlament, ca vrea sa le arate cetațenilor,…

- Consiliul Național al PSD a decis, miercuri, ca Marcel Ciolacu sa fie propunerea pentru premierul desemnat in noua coaliție de guvernare cu PNL și UDMR. De asemenea, social-democrații au hotarat ca varianta desemnarii premierului prin rotație sa fie adoptata, dar vor cere neaparat ca PSD sa dea primul…

- Deputatul PNL Dumitru Flucuș a semnat lista AUR pentru procedura de suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis. Dan Vilceanu, secretar general al PNL, a declarat ca deputatul va fi exclus din partid. Numele lui Dumitru Flucuș, deputat PNL de Brașov, apare pe lista semnatarilor pentru suspendarea președintelui…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, dupa sedinta conducerii partidului, ca nu s-a discutat despre o posibila suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, el aratand ca o decizie se va lua doar daca liderul USR Dacian Ciolos va anunța ca va sustine un astfel de demers.…

- Liberalii propun USR sa voteze un Guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, iar apoi sa inceapa negocieri pentru refacerea coaliției, cu revenirea USR la guvernare alaturi de PNL și UDMR, dar pastrand același premier. „Important e ca Romania sa aiba un Guvern cat mai repede și am luat toate variantele…

- Guvernul Cițu a eșuat lamentabil in privința ajutorului de incalzire acordat romanilor. Cei care vor sa beneficieze de aceasta subvenție sunt obligați sa completeze un formular de 14 pagini, cu informații care nu au nicio legatura cu domeniul consumului energetic. Documentul a fost prezentat de Sorin…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

- Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a acuzat USR PLUS de ipocrizie, deoarece miniștrii și-au dat demisiile, dar oamenii puși in funcții in eșaloanele 2-3, inclusiv secretari de stat și prefecți, nu renunța la funcții. ”Tot ce spunem noi de cateva zile, ca USR PLUS sa iasa din ipocrizie, s-a…