Noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila face bani buni din clinici private. Oradeanca a ajuns in primul rand politic al țarii, implicit in clasamentul curiozitații opiniei publice privind veniturile sale. Cea care a preluat cel mai greu minister in perioada de pandemie, noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila face bani buni din clinici private. Are investiții in domeniul medical dar și imobiliar. Conform declației de avere pe care cea desemnata de USRPLUS a depus-o cand a devenit secretar de stat in MS, pe anul fiscal 2020, oradeanca de 40 ani a avut dividente de 137.000 lei de la o clinica…