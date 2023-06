„In prima zi de la numirea mea in functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, am discutat atat cu cei din conducerea Postei Romane, cat si cu reprezentantii Sindicatului Lucratorilor Postali pentru a intelege mai bine situatia actuala si nemultumirile acestora. Am primit promisiunea ca orice forma de protest va fi amanata, urmand sa ne concentram pe solutionarea cat mai rapida a problemelor cu care se confrunta Compania”, a scris Bogdan Ivan Gruia, vineri pe Facebook. Ministrul Cercetarii a mai anuntat ca a solicitat o analiza detaliata privind situatia din Posta Romana, pentru…