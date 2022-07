Petre Daea, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii, agreata deja de premierul Nicolae Ciuca, va fi investit in funcție vineri, la pranz. Prim-ministrul Romaniei a transmis inca de joi Administrației Prezidențiale propunerea de numire a lui Petre Daea in funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Vineri, la ora 13, premierul va participa la ceremonia depunerii juramantului de catre de ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, la Palatul Cotroceni. In varsta de 72 de ani, Daea a fost ministru al agriculturii in perioada 14 iulie–28 decembrie 2004, in guvernul…