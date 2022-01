Stiri pe aceeasi tema

- Noi secretari de stat au fost numiti in functie de premierul Nicolae Ciuca la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe si la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. La Ministerul Afacerilor Interne a fost numit ca secretar de stat Adrian Voican, iar ca subsecretar de stat…

- Ieseanca Alexandra Toader si-a dat demisia din functia de director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Aceasta acuza piedici din afara sistemului si atacuri personale in incercarea de restructurare a institutului. „Cu toate acestea, in pofida…

- Angajații Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc fața de abuzurile Președintelui Executiv, doamna Alexandra Toader, formulat prin scrisoarea deschisa adresata domnului Prim-ministru, Nicolae-Ionel Ciuca. Redam scrisoarea deschisa, adresata premierului Subsemnații,…

- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice a efectuat, joi dimineata, zece perchezitii domiciliare in Bucuresti, Iasi si Botosani, la persoane suspectate de comercializarea unor tablouri falsificate executate dupa pictori precum Nicolae Tonitza, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu sau Stefan Luchian,…

- Conducerea Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu" din Iasi a tras un semnal de alarma in legatura cu starea jalnica a imobilului in care invata elevii. In acest sens, directorii au redactat o scrisoaredeschisa pentru clasa politica, pe care va invitam sa o cititi in randurile de mai jos. De asemenea,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a anuntat, miercuri, ca a depus o plangere penala la DNA in care solicita efectuarea de verificari in legatura cu cheltuirea sumei de 1,8 milioane lei din bugetul sau pentru realizarea Memorialului "Inchisoarea…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind obtinerea ilegala de indemnizatii…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National ‘Moldova’ Iasi va invita sa vizitati, in perioada 9 noiembrie – 5 decembrie 2021, expozitia ‘Retrospektiv’, semnata de artistul Maurice Novac. Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‘Nicolae Grigorescu’ din Bucuresti – Sectia Arta monumentala,…