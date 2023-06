Musulmanii nici nu vor sa auda de curentele progresiste. Noul film de animație „Spider-Man: Across the Spider-Verse”, care prezinta o scena cu un afis ce sustine persoanele transgender, nu va fi difuzat in cinematografele din Emiratele Arabe Unite. „Spider-Man: Across The Spider-Verse nu va fi lansat in Emiratele Arabe Unite”, a declarat pentru AFP VOX Cinema, una dintre cele mai importante companii de cinema din regiune, fara a oferi alte detalii. Filmul de animatie a starnit reactii online din cauza unei scene in care apare un steag albastru, roz si alb cu inscriptia in limba engleza: „Protejati…