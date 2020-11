Stiri pe aceeasi tema

- Principalul motiv este consumul de benzina mult prea mare pentru un motor modern pe benzina, consum care se traduce automate si prin emisii CO2 mult mai mari decat normele viitoare. Adica cel mai nou motor pe benzina Ford se dovedeste un esec tehnic pentru ca are foarte multe rechemari…

- Este un pom de Craciun semi-rotund, conceput sa se sprijine de un perete. Arborele poate fi utilizat si in spații mici, unde un brad de dimensiuni mari nu ar avea loc, scrie Boredpanda.com. Pe langa dimensiuni, acest lucru rezolva și o alta problema cu care unii se confrunta, decorarea din…

- Minora disparuta din Maramureș, gasita de polițiști in Craiova. Motivul incredibil pentru care a ajuns acolo Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Adolescenta de 17 ani, data disparuta de la domiciliul familiei…

- Ford Romania, cel de-al doilea constructor de pe piata locala, va incepe in octombrie productia de serie a lui Puma ST, primul SUV Ford Performance din gama americanilor si primul automobil sport produs vreodata in Romania. Puma ST vine cu motorul EcoBoost de 1,5 litri, 200 CP si 320 Nm si…

- Dezvoltat de divizia Ford Performance, noul Puma ST are in dotare un motor de 200 CP și poate ajunge la 100 km/h in 6,7 secunde. La uzina de automobile din Craiova a fost prezentat astazi cel mai puternic SUV produs vreodata de aceasta unitate de producție. Noul Ford Puma ST nu este doar cel mai sportiv…

- Constructorul uto Ford Romania va demara la inceputul lunii octombrie productia de serie a lui Puma ST, primul SUV Ford Performance din gama companiei si primul automobil sport produs vreodata in Romania, anunța Ziarul Financiar.Citește și: Pro Romania, lovitura sub centura pentru USR: mutarea…

- Ionela Anisoara Spirache, o tanara ambitioasa, implicata si care se bucura de aprecierea consatenilor, este candidatul PSD Giurgiu la functia de primar al comunei Bulbucata. Marti, 8 septembrie, echipa de campanie a presedintelui Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, candidat pentru un nou mandat,…

- Peste 30.000 de locuri de parcare au fost amenajate, in ultimii 8 ani, in toate cartierele Craiovei, prin refacerea asfaltului in cvartalele de blocuri sau in cadrul investițiilor de modernizare a unor strazi și bulevarde. Cu toate acestea, inca exista zone cu trafic intens unde gasirea unui loc de…