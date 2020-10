Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai performant laborator de biosecuritate al Australiei a constatat ca noul coronavirus poate ramane activ saptamani intregi pe bancnote, sticla și alte suprafețe cu care ne intalnim in viața de zi cu zi. Studiul atrage atenția asupra riscurilor pe care le aduce manipularea banilor, a echipamentelor…

- Australia a inregistrat 11.000 de cazuri de COVID-19, inainte de al doilea val de pandemie. Un nou test de sange releva, insa, ca numarul real ar putea fi aproape de 70.000, conform unui nou studiu facut public astazi, potrivit Agerpres. Un test de sange „extrem de precis“ a fost dezvoltat de cercetatorii…

- Problemele de sanatate mintala s-au accentuat in perioada pandemiei de COVID-19. Potrivit unui studiu recent, numarul persoanelor cu anxietate s-a triplat in aceasta perioada, iar numarul celor cu depresie a crescut de patru ori. Raport SUA: 41% dintre adulti cu dezechilibre mentale Un nou raport guvernamental…

- Studiul realizat de firmele israeliene de cercetare si dezvoltare a cannabisului Eybna si CannaSoul, este centrat pe examinarea eficacitatii utilizarii unei formule unice de terpene de cannabis - NT-VRL - in tratarea afectiunilor inflamatorii, cum este si in cazurile grave de COVID-19. "Furtunile…

- Pandemia de coronavirus i-a prins pe romani dand buzna in magazine și farmacii pentru a-și cumpara maști de protecție și soluții dezinfectante, insa stocurile s-au terminat rapid. In lipsa de alternative, oamenii au fost creativi și și-au confecționat singuri tot felul de maști de protecție. Chiar daca…

- Epidemiologii sud-coreeni au descoperit ca oamenii risca mai mult sa se imbolnaveasca de Covid-19 acasa, de la membrii familiei, decat in exteriorul locuinței. Un studiu publicat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) pe data de 16 iulie, citat de Reuters , a analizat in…

- Astazi, 22 iulie, s-a desfașurat proba scrisa din cadrul Examenului Național de Definitivare in invațamant, sesiunea 2020. In județul Salaj, proba s-a desfașurat in Centrul de Examen Școala Gimnaziala „Gheorghe Lazar” Zalau.Dintre cei 94 candidați cu drept de participare la proba scrisa, au fost prezențI…

- Rusia se afla printre tarile care vor sa lanseze imediat un vaccin impotriva Covid-19. Institutul Gamaleya a finalizat un proces de testare pe oameni, in care a fost implicat personal militar, insa rezultatele acestuia nu au fost publicate. Sute de miliardari, directori de companii și oficiali…