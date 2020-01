Noul coronavirus "isi arata coltii": este infectarea acoperita de asigurare daca ajunge in Romania?

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca trebuie luata in serios epidemia de coronavirus din China, el precizand ca "pare un virus foarte agresiv", iar Romania trebuie sa se pregateasca. "Astazi o avut loc o discuție interminsteriala, aștept sa aflu concluziile. Trebuie…

- Un posibil prim caz de coronavirus s-ar putea sa fi aparut in Bacau, unde un tanar s-a prezentat la spital acuzand simptome specifice infecției cu coronavirus. Tanarul are 24 de ani și s-a intors in urma cu 8 zile din China, unde este student. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul…

- FOTO – Arhiva Ministerul Sanatatii anunta ca au existat alerte privind posibilitatea infectarii cu coronavirus in Cluj, Timisoara, Constanta si Bucuresti, insa au fost infirmate, scrie Mediafax. Institutia precizeaza ca se iau masuri speciale pentru 25 de romani aflati in China, care vor ateriza marti…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut miercuri in China, unde autoritatile au anuntat noua morti si au avertizat ca virusul ar putea "suferi mutatii" si s-ar putea raspandi mai usor.