- De la 1 iulie, romanii care sunt asigurați și se trateaza in spitalele private care au contracte cu casele de asigurari de sanatate vor plati doar diferența dintre tariful perceput de instituția privata și plafonul decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.In prima faza, sistemul se aplica…

- Președintele Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), Adrian Gheorghe, a explicat joi ce schimbari vor aparea dupa ce Guvernul a adoptat in ședința de azi ordonanța de urgența privind introducerea „contribuției personale in sanatate”: - De la 1 iulie, romanii care sunt asigurați…

- Contribuția personala reprezinta, in cazul unei spitalizari, diferența dintre tariful decontat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și tariful perceput de spitalul privat.Astfel, romanii care au asigurare medicala vor primi un document care conține costurile intervenției, valabil cinci zile, interval…

- Romanii se vor putea trata in spitalele private, o parte din bani fiind suportați de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Masura intra in vigoare de la 1 iulie. Fiecare asigurat va primi inaintea acordarii serviciilor medicale un deviz cu costurile estimative, valabil 5 zile lucratoare. In acest…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a transmis, vineri, precizari cu privire la contractul-cadru cu furnizorii de servicii medicale private, aflat in circuitul de avizare. Astfel, pot fi contractate cu cel mult 10% mai multe paturi decat erau deja contractate de catre unitatea medicala la 31…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat vineri proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru anii 2021 – 2022. Propunerile proiectului de norme sunt in acord cu principiile enunțate la publicarea Contractului-Cadru, care au ca principal…