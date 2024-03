Stiri pe aceeasi tema

- PROIECT DE LEGE privind Codul Silvic. Noul Cod Silvic stabilește și cadrul legal pentru lupta digitalizata cu taierile ilegale de padure. Drumurile forestiere vor fi supravegheate video, cu sisteme tehnice de monitorizare/inregistrare, care sa ajute la descoperirea furturilor și taierilor ilegale. De…

- Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, unele masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reorganizarea activitatii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Potrivit unui comunicat al Executivului, reorganizarea…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din 9 iunie.Executivul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a…

- Conform prevederilor legislației referitoare la sistemul national privind factura electronica , intrate in vigoare la inceputul acestui an, in perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri…

- Guvernul anunța e-TVA, un sistem informatic care ar trebui sa ajute companiile. Insa, haosul bate la ușa pentru ca multe societați mici risca sa dispara. Guvernul lanseaza e-TVA, un sistem informatic care promite sa simplifice interacțiunea contribuabililor cu ANAF și sa optimizeze colectarea TVA-ului.…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), a explicat, miercuri, masurile discutate la Guvern pentru ca tragedii precum cea de la Ferma Dacilor sa nu se mai repete. El a punctat ca „trebuie responsabilizați odata și odata administratorii și proprietarii”. „Cea mai importanta…

Incepand cu anul 2024, cateva categorii de bugetari…